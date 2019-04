Nederlandse Europarlementariërs stemmen niet tegen omstreden wetsvoorstel

Nederlandse Europarlementariërs hebben deze week de kans laten lopen om een omstreden wetsvoorstel van de agenda te halen. Dat gaat over het mogelijk maken van de export van WW-uitkeringen naar een ander EU-land.

In Straatsburg werd maandag opnieuw gestemd over de vraag of het parlement alsnog zou debatteren over het voorstel. Slechts tien van de 26 Nederlandse politici namen de moeite om tegen het voorstel te stemmen, in een poging het hele plan naar de prullenbak te verwijzen.

De rest schitterde door afwezigheid, waardoor er een hele krappe meerderheid van drie stemmen was om het debat alsnog te houden.

GroenLinks helemaal afwezig

De parlementariërs wisten wel dat er een stemming was. De hele PvdA-fractie, die tegen het voorstel is, was afwezig. Woordvoerder Jongerius had een debat en ook de andere leden Piri en Tang hadden andere verplichtingen.

De VVD-fractie (Van Baalen, Nagtegaal en Huitema) was wel aanwezig, evenals het merendeel van de CDA-leden; alleen Lambert van Nistelrooij was er niet. GroenLinks was afwezig; Judith Sargentini was wel in Straatsburg maar had andere afspraken, terwijl Bas Eickhout in Ierland campagne voerde.

Bij D66 bracht alleen lijsttrekker Sofie in't Veld haar stem uit. De andere drie leden (Gerbandy, Van Miltenburg en Schaake) waren afwezig. En ook bij de PVV waren de meeste leden niet in de zaal; alleen Auke Zijlstra stemde tegen het opnieuw op de agenda zetten van het debat.