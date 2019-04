Drake stelt fans teleur in Amsterdamse nachtclub

Op sociale media eisen Drake-fans hun geld terug, omdat de rapper hen gisteravond in een Amsterdamse club liet zitten. De kaartjes voor de DRAKE - Official Europe Tour Closing Party in club AIR kostten in de voorverkoop 77 euro en aan de deur 100 euro. Fans noemen de organisatoren op sociale platforms "oplichters".

De rapper zegt vaker last-minute optredens af, soms ook zonder reden. De afgelopen twee dagen kwam hij wel opdagen in de Ziggo Dome, maar eerder had hij al drie keer zijn optredens in Amsterdam plotseling afgelast. Het concert van maandag had eigenlijk vorige maand moeten plaatsvinden. De zaal was daardoor half leeg.

Gisteravond was Drake wel kort aanwezig in het vip-gedeelte van de Amsterdamse club voor de afterparty, maar hij ging niet het podium op. De organisatoren hadden volgens AIR beloofd dat de rapper zou optreden en daarmee had de club dan ook flink geadverteerd op sociale media.