Oud-president Peru doet zelfmoordpoging bij arrestatie

Voormalig president van Peru Alan García heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Hij deed dat toen agenten hem wilden aanhouden voor omkoping. De 69-jarige oud-president schoot zichzelf door het hoofd in zijn huis in Lima. Volgens Peruaanse media ligt hij in coma in het ziekenhuis.

García is verdachte in een omvangrijke corruptiezaak. Hij was president van 1985 tot 1990 en van 2006 tot 2011. Tijdens zijn laatste termijn zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping rond de aanleg van een metrolijn in Lima. Hij zou 100.000 dollar smeergeld hebben aangenomen van het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht.

Vanwege de beschuldigingen besloot de rechter in november dat de oud-president zijn paspoort moest inleveren. Garciá vroeg daarna politiek asiel in de Uruguayaanse ambassade in Lima, maar zijn verzoek werd geweigerd.