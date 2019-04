Ameland weer een stukje groter, maar voor hoe lang?

Het is een probleem dat al jaren speelt, zegt Robert Zijlstra van Rijkswaterstaat. "Over het hele strand van Ameland staan palen. Bij sommige palen lag het strand drie jaar geleden nog twee meter hoger.". Volgens Zijlstra raakt de veiligheid van de eilandbewoners in het geding, als ze niks doen: "Bij een storm kan het water sneller en verder het eiland opkomen. Dat moeten we niet hebben".

Daarom werkt Rijkswaterstaat sinds 1990 aan het versterken van de stranden, onder de projectnaam 'Kustgenese'. Er wordt zand uit de Noordzee gehaald en vervolgens weer 'vastgeplakt' aan de kustlijn. Dit voorjaar is Ameland aan de beurt, eind dit jaar de kust bij Den Helder en volgend jaar beginnen de werkzaamheden ook, voor het eerst, op Schiermonnikoog.

Piet van Tuinen is er blij mee, hij rijdt al 25 jaar toeristen met een bus over het strand. Dat lag er volgens hem niet altijd zo goed bij: "Bij een flinke storm spoelde er vroeger soms wel twaalf meter duin weg, en had je slechts een smal strand over. Dat is niet goed voor ons bedrijf, maar al helemaal niet voor de droge voeten van de eilandbewoners."