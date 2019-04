Rechtbank: dna-afname bij merendeel blokkeerfriezen niet terecht

De rechtbank in Leeuwarden heeft vandaag het merendeel van de bezwaren van negen blokkeerfriezen tegen afname van hun dna gegrond verklaard. Van vijf veroordeelden hoeft het afgenomen dna nu niet te worden opgenomen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

Bij twee veroordeelden zijn bij de afname fouten gemaakt in een formulier. Daarom zijn hun bezwaren formeel gegrond verklaard, maar hun dna mag eventueel opnieuw worden afgenomen.

Van deze zeven personen moet het afgenomen materiaal per direct worden vernietigd, zegt de rechtbank. Twee veroordeelden kregen te horen dat hun materiaal wel de landelijke opsporingsdatabank in mag; hun bezwaar is ongegrond verklaard, schrijft Omroep Friesland.

Blokkade A7

De negen voerden in 2017 actie op de A7: ze blokkeerden met tientallen anderen de snelweg en hielden zo anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen die op weg waren naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum.

Voor de blokkade zijn de blokkeerfriezen eerder veroordeeld tot een taakstraf. Als gevolg daarvan moesten ze dna afstaan voor de landelijke databank, maar dat wilden ze niet. Ze vinden dat ze worden behandeld als zware criminelen.

De rechtbank oordeelt dat de feiten waarvoor de klagers zijn veroordeeld, niet 'dna-waardig' zijn. De feiten zijn niet op te sporen met dna-onderzoek.

Strafblad

De rechtbank vindt de klachten om verschillende redenen gegrond. Twee klagers hadden geen strafblad. Eén klager had een strafblad waarop alleen rijden onder invloed stond. Dat feit is niet op te sporen met dna-onderzoek.

Twee klagers hadden een strafblad waarop meer feiten stonden. Ook voor die feiten geldt dat ze niet zijn op te sporen met dna-onderzoek of dat die feiten heel oud en licht waren, of dat voor die feiten in het verleden geen straf is opgelegd.

De twee klagers die van wie het dna wel mag worden opgenomen in de databank hadden een strafblad, op grond waarvan kan worden gevreesd voor een nieuw feit dat met dna kan worden opgespoord. Daarom mag hun dna wel worden opgenomen.