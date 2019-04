'Klantgegevens vaak naar hoogste bieder na faillissement'

Curatoren verkopen zonder toestemming klantgegevens van een failliet bedrijf aan de hoogste bieder. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer, Trouw en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Wie iets bestelt bij een webshop laat gegevens achter als naam, adres, e-mail en rekeningnummer. Als de zaak failliet gaat, worden de gegevens van de gebruikers vaak verkocht aan de hoogste bieder. Dat is in principe niet verboden, mits de klanten daarvoor toestemming hebben gegeven of ze de kans hebben gehad om bezwaar te maken.

Maar klanten krijgen die mogelijkheid lang niet altijd. Ook gaan curatoren soms voorbij aan de belofte in de privacyverklaring waarin vaak staat dat gegevens niet worden doorverkocht aan derden. De privacyverklaring is een document waarin staat wat het bedrijf doet met de persoonlijke gegevens van klanten of gebruikers.

Die verklaring geldt ook na een faillissement, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), want "een faillissement betekent feitelijk dat de bestaande situatie wordt bevroren".

Eigen inzicht

De toezichthouder is verantwoordelijk voor naleving van de AVG, de privacywet die vorig jaar inging. Bij de AP komen regelmatig klachten en meldingen binnen over het zonder toestemming doorverkopen van gegevens na een faillissement, bijvoorbeeld toen eind vorig jaar een aantal ziekenhuizen over de kop ging.

De toezichthouder wil niet zeggen of er onderzoeken lopen naar curatoren die over de schreef zijn gegaan, omdat "elke mededeling over een eventueel onderzoek invloed kan hebben op het verloop en de uitkomsten van dat onderzoek".

Nu interpreteren veel curatoren de regels naar eigen inzicht, blijkt uit het onderzoek. Sommige curatoren melden het netjes als de zaak inclusief gegevens is verkocht en vragen om toestemming. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het faillissement van reisorganisatie Travelbird. Maar anderen leggen de privacywet naast zich neer.

Verwarring

Dat is niet altijd opzet, zegt onderzoeker Minke Reijneveld van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens haar is er zoveel verwarring omdat nog niet altijd duidelijk is hoe de regels moeten worden uitgelegd. "Aan de ene kant wil de curator persoonsgegevens uit de boedel verkopen, aan de andere kant moet hij zich ook aan de wet houden. "