Samsung ontkent betrokkenheid spionagezaak ASML: 'zeer teleurgesteld'

Samsung spreekt tegen dat het betrokken was bij de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML. Dat zegt het Zuid-Koreaanse concern in een verklaring. Daarmee weerspreekt het de suggestie die ASML-topman Peter Wennink gisteren deed in gesprek met de NOS, en waarin hij China opnieuw vrijpleitte.

Samsung zegt "zeer teleurgesteld" te zijn over berichten in de media waarin wordt "verondersteld of zelfs gesuggereerd dat Samsung betrokken is bij enige kwaadwilligheid tegen ASML, wat niet waar is". Ook benadrukt het Zuid-Koreaanse bedrijf dat "het beschermen en respecteren van intellectuele eigendomsrechten van anderen een topprioriteit" is.

Software stelen

Samsung zou volgens de Nederlandse chipmaker de spionnen hebben 'ge├źnthousiasmeerd' om de software te stelen en Xtal op te richten. Dat bedrijf werd een concurrent voor ASML. Met de software kunnen chipmachines optimaal produceren. Samsung werd in 2016 voor 30 procent aandeelhouder van Xtal en nam vervolgens deze software niet meer af bij ASML.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf zegt in de verklaring dat het geen details over de overeenkomst met Xtal kan geven, maar benadrukt wel dat er "voorzorgsmaatregelen" zijn getroffen om zich te houden aan alle wet- en regelgeving.

"Hieronder valt onder andere een clausule die specifiek het illegale gebruik van IP's (intellectueel eigendom, red.) van derden verbiedt. Alle producten die het resultaat zijn van onze samenwerking met Xtal interfereren niet met de IP's van ASML", zo zegt het bedrijf.

Indirecte banden

Vorige week maakte Het Financieele Dagblad voor het eerst melding van de diefstal, waarbij de krant stelde dat de werknemers die de bedrijfsgeheimen hebben gestolen "indirecte banden" hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie. ASML ontkende nog dezelfde dag met klem dat China erachter zat.

"We hebben geen aanwijzingen gevonden van enige connectie met de Chinese overheid", zei topman Wennink gisteren tegen de NOS. "Waar we wel bewijzen voor hebben gevonden, is dat de producten gestolen zijn, door inderdaad mensen met een Amerikaanse en Chinese nationaliteit, met een Chinese achtergrond, en dat die producten gebruikt zijn voor het leveren van diensten aan onze grootste Koreaanse klant."