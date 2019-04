Grapperhaus bekijkt of politie soms te veel aan te pers vertelt

Minister Grapperhaus overlegt met het Openbaar Ministerie en de politie of die instanties in lopende onderzoeken soms niet te veel informatie geven aan de pers. Hij gaat daar ook met slachtoffers van misdrijven over praten.

Grapperhaus zei dat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het boek over de gewelddadige dood van Nicole van den Hurk in 1995. De rechter bepaalde deze week dat delen van het boek niet mogen worden gepubliceerd, omdat die de privacy van de betrokkenen schenden en maar een beperkt journalistiek belang hebben.

Journalist liep mee

Het boek is geschreven door een verslaggever van het Eindhovens Dagblad, die op uitnodiging van justitie vier maanden meeliep met een coldcaseteam van de politie. Dat deed onderzoek naar de dood van Nicole. De zaak werd uiteindelijk opgelost en de dader werd veroordeeld.

Grapperhaus erkende dat bij de afweging van de belangen van openheid en vrije nieuwsgaring aan de ene kant en belangen van nabestaanden en de veroordeelde aan de andere kant dingen verkeerd zijn gedaan. Het OM en politie hebben de nabestaanden ook al excuses aangeboden voor de gang van zaken.

Goede bedoelingen

Grapperhaus benadrukte dat de bedoelingen van politie en OM goed waren: de samenleving laten zien wat er komt kijken bij een complex en langdurig coldcase-onderzoek.

Op de vraag of er nog meer publicaties komen, waarbij mogelijk de belangen van nabestaanden zijn geschaad, antwoordde de minister dat hij nog bezig is met een inventarisatie. Hij stuurt die binnenkort naar de Kamer.