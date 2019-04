Man ontsnapt uit gevangenis in Veenhuizen

In Veenhuizen, in Drenthe, is aan het eind van de ochtend een man ontsnapt uit gevangenis Esserheem. Agenten zijn naar hem op zoek met onder meer honden en een helikopter. Het is niet bekend hoe de man wist te ontsnappen.

Bij de politie zijn al verschillende tips binnengekomen. Wie de man ziet, kan het beste ons bellen en hem niet zelf benaderen, zegt de politie.