Tekening van Friese kunstenaar Alma Tadema op rommelmarkt gevonden

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een tekening van Alma Tadema gekocht die op een rommelmarkt is gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een portret dat de Friese kunstenaar maakte van zijn nicht Sientsje Tadema.

Het werk werd aangeboden aan het museum door een Belg die het op de rommelmarkt in Brussel vond. Hij nam daarna contact op met het Fries Museum.

Conservator Marlies Stoter onderzocht het werk en herkende Alma Tadema aan de combinatie van de fijne lijntjes en sterk aangezette potloodlijnen in de donkere partijen van de tekening.

Smachtende vrouwen

Sir Lawrence Alma Tadema (1836-1912) is een kunstenaar uit Dronrijp die naar Engeland emigreerde na zijn studie aan de kunstacademie in Antwerpen. Tijdens zijn opleiding maakte hij geregeld portretten van mensen uit zijn naaste omgeving.

In 2016 was er een grote tentoonstelling over de kunstenaar in het Fries Museum. Daarin werden vooral zijn afbeeldingen getoond van Romeinse taferelen met smachtende beeldschone vrouwen. Dat was een groot succes: er kwamen 158.000 bezoekers op af.

De tekening is vanaf 20 april te zien op de tentoonstelling Verzameld werk: de rijke collectie van Friesland, schrijft Omrop Fryslân. Het museum heeft intussen 18 schilderijen en zo'n 90 werken op papier van de kunstenaar.