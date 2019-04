Vrouwelijke ondernemers over seksisme: 'Ik heb medelijden met je man'

Een investeerder die tegen een vrouwelijke ondernemer zegt: "We moeten natuurlijk wel gebruik blijven maken van jouw mooie gezichtje." Ook gehoord: "Jij bent de zwakke schakel in je bedrijf. Je moet sterke mannen aannemen, want jij moet lekker kinderen gaan krijgen."

Het zijn voorbeelden van een inventarisatie van ondernemer Eline Leijten, onder vrouwen in haar eigen netwerk. Ze wil ermee aandacht vragen voor de vormen van seksisme waar vrouwelijke ondernemers mee te maken hebben, wanneer zij proberen investeerders te vinden voor hun bedrijf. Het Financieele Dagblad schrijft er vandaag over.

Leijten vroeg zo'n dertig vrouwelijke oprichters van startups hun ervaringen te delen in een Google-document. De vrouwen werd gevraagd om te vertellen wanneer ze in een gesprek met een potentiële investeerder hadden ervaren dat ze anders werden behandeld dan wanneer ze een man waren geweest.

Van respectloos tot metoo

De reacties die ze kreeg variëren van smakeloos ("Wil je mijn chocolaatje? (...) Ik dacht dat alle vrouwen van chocolade hielden"), een gebrek aan respect ("Heb jij dit bedrijf écht zelf gebouwd?"), tot metoo-achtige ervaringen ("Aait herhaaldelijk over mijn been in gesprek over mijn bedrijf. We zitten aan een bar, het lijkt op die manier een date. Ik vind het niet fijn").

Ook staan in het document voorbeelden van vrouwen die zich moeten verdedigen dat ze hun werk combineren met een druk gezinsleven. Een van de vrouwen vertelt over een gesprek met een investeerder, waarin ze aangeeft dat ze een pittige periode achter de rug heeft. Haar compagnon vertrok terwijl ze zwanger was: "Wow en dan ook nog al die hormonen, en zo emotioneel", zegt de investeerder. "Ik heb medelijden met je man."

Veranderen investeringsmarkt

Vorig jaar berichtte het FD dat investeringsfondsen vooral geld steken in jonge bedrijven die geleid worden door mannen. Dat vormde voor Leijten de aanleiding voor deze rondgang binnen haar netwerk.

Leijten wil met haar initiatief vooral verhalen aan de oppervlakte brengen van vrouwen "die die ervaringen normaal niet geneigd zijn te delen, ook omdat ze zo gevoelig liggen".

In het document staan bijna 30 afzonderlijke ervaringen. Niet bekend is hoeveel vrouwen ze hebben ingediend, omdat ze dat deden op basis van anonimiteit. Leijten hoopt dat hun verhalen bijdragen aan "een discussie die de investeringsmarkt moet veranderen. En dat het leidt tot een evenwichtiger speelveld tussen man en vrouw."