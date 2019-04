Onwerkelijke avond in Turijn: 'Is dit wel echt?!'

Niet lang na de wedstrijd moesten Pach en Sopacua weer met de bus terug naar Nederland, een reis van zo'n zestien uur. "Je beseft het door de vermoeidheid en adrenaline ook niet echt", zegt Sopacua. "Toen de bus rond een uur of één 's nachts vertrok, viel ik schijnbaar meteen in slaap. Maar ik werd een paar uur later wel wakker met het besef dat het écht is gebeurd."

Correspondent uitgescholden

Ook Tim de Wit, onze correspondent in Londen, was bij de wedstrijd aanwezig. Hij kon plotseling naar de wedstrijd toe omdat een kennis afzegde. Een welkome onderbreking van het wekenlang volgen van het brexit-nieuws. "Premier May is op vakantie, dan kan ik ook wel even weg dacht ik", zegt De Wit.

De Wit had geen plaats in het uitvak, maar zat samen met een vriend tussen de Italianen. "Dat was wel spannend. Toen de 1-1 viel was mijn instinctieve reactie toch om op te staan. Ik keek naast me en kreeg het verzoek om dat maar niet te doen. Ook riep iemand 'cazzo' naar me. Ik heb toen meteen collega Mustafa Marghadi in Italië geappt om te vragen wat het betekende. Dat bleek geen compliment te zijn, want cazzo is een scheldwoord, zoiets als lul of klootzak." Lachend: "Niet heel ontspannen voetbal kijken, nee."

Hij had dus geluk dat de wedstrijd juist nu was, in een relatief rustige week voor de Britten. "Ik ben de afgelopen veertien weken non-stop bezig geweest met het verslaan van de brexit. Dit was eigenlijk de eerste week waarin ik weg kon."