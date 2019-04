Faillissement voor Roto Smeets, drukker van Donald Duck, Libelle en VI

Het moederbedrijf van Roto Smeets heeft faillissement aangevraagd voor de drukkerij. Bij Roto Smeets werken zo'n 800 mensen, verdeeld over drie drukkerijen in Deventer, Doetinchem en Weert. Onder meer de Donald Duck, Libelle en Voetbal International worden gedrukt door het bedrijf.

Sanoma, de uitgever van Donald Duck en Libelle, zegt dat die bladen gewoon nog gedrukt worden. "Het heeft op dit moment geen gevolgen voor de verschijning van onze titels, lezers hoeven zich geen zorgen te maken. Onze bladen worden nog steeds bij Roto Smeets gedrukt en dat blijft voorlopig zo."

Drukkerijmarkt krimpt

Roto Smeets-topman Joost de Haas zegt dat het faillissement het gevolg is van "zeer uitdagende marktomstandigheden" op de markt voor drukwerk. "De markt is in 2018 verder verslechterd. Papierprijzen stegen met 15 tot 20 procent, terwijl onze volumes twee keer zo hard als normaal daalden. Een geplande reorganisatie in de tweede helft van 2018 bleek niet voldoende."

De Haas hoopt op een doorstart. "Met de curator zullen we ons best doen om opnieuw op te starten en daarbij zoveel mogelijk banen te behouden. Ook willen we doorgaan met de productie voor onze klanten."