Man in Australië gedood bij zeldzame aanval door hert

In Australië is een 47-jarige man gedood door een hert. De man werd plots aangevallen toen hij bezig was het dier - een kruising tussen een edelhert en wapiti (Amerikaans edelhert) - te voeren.

Zijn vrouw raakte gewond toen ze haar man nog probeerde te redden van het hert. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Agenten hebben het dier direct na de aanval doodgeschoten.

Het komt in Australië zelden voor dat een hert een mens aanvalt. Uit een onderzoek over de periode tussen 2000-2013 blijkt dat paarden, van alle dieren, met afstand de meeste doden (74) veroorzaakten in het land dat bekend staat om zijn slangen, krokodillen en spinnen. Geen enkele keer heeft een hert in die periode iemand gedood.

Tijdens de bronsttijd, zoals nu in de Australische herfst, zijn herten alleen agressiever. Mogelijk was dat de aanleiding voor de aanval op de boerderij in de staat Victoria. De gedode man hield het hert als huisdier.