Indonesische verkiezingen draaien om stem van de conservatieve moslim

In Indonesië zijn de stembureaus gesloten. 193 miljoen mensen konden stemmen voor een nieuwe president en een nieuw parlement. De zittende president Joko Widodo nam het net als vijf jaar geleden op tegen zakenman en oud-generaal Prabowo Subianto.

Volgens de peilingen ligt Widodo voor, maar die prognoses zijn niet altijd betrouwbaar, zegt correspondent Michel Maas: "Bovendien heeft Prabowo vooral een grote achterban buiten de grote steden." Opvallend aan deze verkiezing is de strijd om de conservatieve moslimkiezer. Maas: "Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar deze verkiezingen gaan eigenlijk alleen maar om de islam."

Zo zet Prabowo in op de steun van radicalere moslims. Op zijn bijeenkomsten wapperen vlaggen van de moslimknokploeg FBI en het verboden Hizbut Tahrir, dat van Indonesië een islamitisch kalifaat wil maken. Widodo op zijn beurt heeft als 'running mate' een ulama, een schriftgeleerde, aangesteld die de conservatieve moslims moet aanspreken.

Islam als politieke machtsfactor

Reden voor de focus op de conservatieve moslim is de Ahok-kwestie uit 2016. De christelijke gouverneur van Jakarta, Ahok, moest aftreden en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar nadat honderdduizenden moslims de straat waren opgegaan om tegen hem te demonstreren. Maas: "Dat is het moment dat de islam de politiek is binnengedrongen als politieke macht om rekening mee te houden."

Niet iedereen in het land is gelukkig met deze tendens. Maas: "Veel mensen zijn helemaal niet blij met die running mate die medeverantwoordelijk was voor het mobiliseren van mensen tegen Ahok. Hij was heel populair, ook onder moslims. Maar door de sociale druk hoor je die mensen steeds minder."

Gebroken beloftes

Er is ook veel ongenoegen over andere dingen, zoals het niet waarmaken van beloftes. Op sociale media roepen jongeren op om niet te gaan stemmen en volgens Maas is er inderdaad een grote groep, ook met oudere Indonesiërs, die dit jaar blanco gaat stemmen.

"Widodo werd de vorige keer gekozen, omdat hij beloofde mensen te straffen die verantwoordelijk waren voor mensenrechtenschendingen. Diezelfde mensen zitten nu in zijn kabinet of functioneren als zijn adviseurs."

De eerste exitpoll moet er binnen enkele uren zijn, en vanavond zal de voorlopige einduitslag bekend zijn.