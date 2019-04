Brandwondencentra zien nieuwe trend: zware vrieswonden na gebruik lachgas

Brandwondencentra maken zich zorgen over een stijgend aantal patiënten met zwaar koudeletsel na het gebruik van lachgas. De afgelopen drie weken zijn veertien personen opgenomen met ernstige vrieswonden aan de binnenkant van de bovenbenen.

Bij alle patiënten is het letsel veroorzaakt door een ijskoude lachgastank, die tijdens het vullen van lachgasballonnen tussen de benen wordt geklemd.

Pijngrens even weg

De inname van het lachgas - een populaire partydrug - veroorzaakt een kortstondige roes, waardoor de pijngrens wordt verhoogd en de gebruikers niet meer voelen dat hun huid aan het bevriezen is door de tank.

"Een dag later komen ze er dan pas achter dat ze ernstige brandwonden hebben opgelopen", zegt Ymke Lucas, brandwondenarts in het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis. De schade aan huidweefsel door bevriezing is vergelijkbaar met letsel door verbranding.

De oorzaak van het stijgend aantal patiënten is vermoedelijk de opmars van het gebruik van grote lachgastanks bij het vullen van lachgasballonnen, in plaats van kleinere slagroompatronen. De tanks hebben een inhoud van soms wel 10 liter. "Blijkbaar is het een nieuwe trend", zegt Lucas.

