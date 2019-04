3,7 miljoen tv-kijkers voor Ajax-Juventus

Ruim 3,7 miljoen tv-kijkers hebben gisteren Ajax zien winnen in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. De uitzending van Veronica was daarmee veruit het best bekeken Nederlandse tv-programma, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO). De nabeschouwing op dezelfde zender trok 2,2 miljoen kijkers, goed voor de tweede plaats.

Ajax versloeg de Italiaanse kampioen in Turijn met 2-1. De wedstrijd vorige week in Amsterdam eindigde in 1-1. Die uitzending trok 3,5 miljoen tv-kijkers. Door dit resultaat staat Ajax voor het eerst in 1997 in de halve finales van de Champions League.

PSV-AC Milan

SKO is sinds 2002 verantwoordelijk voor het kijkcijferonderzoek. Slechts één Champions League-wedstrijd werd beter bekeken dan Juventus-Ajax: PSV-AC Milan in de halve finales van de Champions League in 2005. Daar keken 3,8 miljoen Nederlanders naar. PSV won met 3-1, maar verloor in Milaan met 2-0 en werd daardoor uitgeschakeld.

Zo vierden fans in Amsterdam de overwinning van Ajax: