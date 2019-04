Opmars chocoladewinkels 'heeft alles te maken met imago'

Nederlanders eten steeds minder snoep, maar kopen in plaats daarvan meer chocoladerepen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Die opvallende trend is ook terug te zien in het straatbeeld.

Het aantal snoepwinkels is sinds 2005 met een kwart gedaald, maar zaken die gespecialiseerd zijn in chocola nemen juist in aantal toe. Hun vloeroppervlakte in winkelgebieden is sinds 2005 verdubbeld.

"Dat heeft alles te maken met het imago van chocola", zegt Nadia Menkveld, econoom Food en Agrarisch van de bank. "Suiker heeft een slecht imago. Zo heeft de wereldgezondheidsorganisatie WHO een suikertaks bepleit. Cacao heeft een veel gezonder imago."

Superfood

Cacao wordt volgens Menkveld door fabrikanten, maar ook door tijdschriften neergezet als 'superfood'. Fabrikanten spelen daar extra op in, door te experimenteren met gezonde ingrediƫnten zoals avocado of Matchathee. Menkveld: "Of met repen met minder suiker, extra veel cacao of een veganlabel."

Ook het exclusieve imago van specialistische chocoladezaken speelt mee. Het voelt voor veel mensen anders om daar chocolade te kopen dan in de supermarkt. "Je gaat naar een luxe bonbonzaak voor een cadeautje of om jezelf te verwennen."