Bij een explosie en een brand in een appartement in Voorburg is een dode gevallen. Het gaat volgens de brandweer om de bewoner van de flat.

De man werd gewond uit de brandende woning gehaald en overleed korte tijd later. Andere woningen in het appartementencomplex aan de Frans Mortelstraat werden ontruimd. De bewoners mogen inmiddels terug naar huis.

Over de oorzaak van de explosie en brand is nog niets bekend.