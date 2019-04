Politie: mogelijk verband fatale brand Rotterdam en illegaal gokken

Op de eerste verdieping van het pand in Rotterdam waar zaterdag een fatale brand werd gesticht, werd mogelijk illegaal gegokt. De politie denkt dat er een verband is met de brandstichting, werd vanavond bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Een 27-jarige Rotterdammer kwam bij de brand om het leven. Hij woonde op de bovenste verdieping van het gebouw en probeerde via het raam aan de vlammen te ontkomen. De man viel naar beneden en raakte zwaargewond. Hij overleed in het ziekenhuis.

De politie zegt dat hoewel het onderzoek nog loopt, alles erop wijst dat het slachtoffer niets met het incident te maken had. De brand werd waarschijnlijk onder zijn woning gesticht, op de eerste verdieping. Daar zijn door de politie ook de aanwijzingen van illegaal gokken gevonden.

Mensen die meer weten over het gokken in het pand, worden opgeroepen zich te melden. De politie is ook nog altijd op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van de brand van zaterdag, meldt RTV Rijnmond.