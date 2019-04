Hond die zwangere vrouw uit Kampen aanviel is afgemaakt

De hond die afgelopen zomer een zwangere vrouw aanviel in Kampen, is afgemaakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegenover RTV Oost. Eerder was al bepaald dat het dier moest worden geƫuthanaseerd.

In augustus viel de American Stafford vanuit het niets de vrouw aan toen zij op bezoek was bij een kennis. Hij beet haar vol in haar achterhoofd en sleurde haar door het huis. De vrouw was op dat moment 22 weken zwanger. Ze hield aan de aanval een gat in haar wang en twee afgebroken tanden over. Ook moest ze tientallen hechtingen krijgen in haar gezicht en arm. Haar ongeboren kind bleef ongedeerd, de vrouw is inmiddels bevallen van een gezonde zoon.

Deskundigen hebben de hond na het incident onderzocht. Zij oordeelden dat het dier vanuit het niets kon doorslaan en dat het daarom niet veilig zou zijn om hem te laten terugkeren in de buurt. Het baasje was het daar niet mee eens en ging in beroep, maar ook de rechter oordeelde dat de hond te gevaarlijk was.