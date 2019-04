Eerste hulpkonvooi Rode Kruis arriveert in Venezuela

De Venezolaanse president Maduro hield de hulp lange tijd af, omdat er volgens hem geen sprake is van een humanitaire crisis in zijn land. Dat zou slechts propaganda van de oppositie zijn.

Onlangs maakte hij opeens bekend dat hij een overeenkomst had gesloten met het Rode Kruis. De oppositie kraaide daarover vandaag victorie, maar volgens de minister van Gezondheid is er niets bijzonders gebeurd. "We hebben altijd gezegd dat als de goederen in overleg met de regering worden geleverd, Venezuela geen enkel probleem heeft met het ontvangen ervan."

Venezuela kampt al jaren met een ernstige economische crisis en hyperinflatie. Er zijn tekorten aan eerste levensbehoeften en medicijnen. Miljoenen Venezolanen zijn de afgelopen jaren hun land ontvlucht.