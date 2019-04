Is het einde van een vrij internet in Rusland in zicht?

Volgens Rusland zelf is deze wet vooral bedoeld om de bevolking te beschermen bij een cyberaanval. Aleksander Zjarov, hoofd van Roskomnadzor, zei vandaag over de nieuwe wet: "Het is een krachtig middel. Maar ik hoop dat het, net als kernwapens, nooit gebruikt hoeft te worden."

Hij ziet de wet als een veiligheidsmaatregel om de integriteit van het Russische internet te beschermen, in het geval de Verenigde Staten besluiten Rusland van het internet af te sluiten.

Russische data in Rusland houden

Volgens onderzoeker Wijermars is de wet vooral een drukmiddel, gericht op buitenlandse bedrijven. Sinds 2016 is er een wet die bepaalt dat gegevens van Russen alleen op servers in Rusland zelf opgeslagen mogen worden. Maar veel buitenlandse bedrijven houden zich daar niet aan.

"Door te dreigen met het isoleren van het Russische internet hopen ze dat bedrijven hun data over Russische burgers naar Rusland verhuizen. Omdat de 'markt' anders helemaal gesloten wordt. Dat is het dreigement. 'Speel volgens onze spelregels.' De vraag is of bedrijven dat ook gaan doen."