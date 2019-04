Docent Zoetermeer heeft inderdaad geen mazelen

Het is bewezen dat een docent van een middelbare school in Zoetermeer geen mazelen heeft, zoals de onderwijsinstelling in een brief eergisteren aan ouders had geschreven. Uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is gebleken dat een arts te snel conclusies heeft getrokken, zegt de GGD tegen Omroep West.

De GGD Haaglanden had dat onderzoek aangevraagd, omdat de gezondheidsdienst gisteren al sterke twijfels had op basis van de klachten. Het is niet bekend wat de patiƫnt wel onder de leden heeft.

De leraar was in het weekend naar een arts gegaan, die mazelen vermoedde en adviseerde om de school te waarschuwen. Maar de weekendarts had kennelijk geen test gedaan om te controleren of het wel echt mazelen was.

Te goeder trouw

"De arts heeft te goeder trouw gehandeld", zegt een woordvoerder van de GGD. Volgens de dienst gaat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De arts had volgens de woordvoerder na zijn vermoedens eerst zelf een test kunnen laten doen. "Gelukkig, ook voor de medewerker, is daar nu uitgekomen dat het geen mazelen is."

De school heeft vanmiddag meteen de ouders en medewerkers ingelicht.