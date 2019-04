Trouwjurken en Eftelingkostuums in vlammen op bij brand stomerij

Trouwjurken, kostuums van de Efteling en duizenden andere kledingstukken zijn gisteravond in vlammen opgegaan bij een grote brand in een stomerij in Raamsdonksveer. "Heel mijn levenswerk in een paar minuten weg", zegt eigenaar Leon van Roosmalen tegen Omroep Brabant.

Verslagen kijkt hij naar het pand waarvan alleen nog het geraamte over is. "Ik kan nog steeds niet geloven dat dit is gebeurd. Ik snap het ook helemaal niet." Gisteravond rond 20.30 uur brak de brand uit. In korte tijd werd het hele pand verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Emotionele waarde

Alle kledingstukken zijn in de as gelegd. Daaronder zijn twee trouwjurken. Van Roosmalen moet binnenkort de eigenaren inlichten. "Het is nooit leuk om zoiets te moeten mededelen, over welk kledingstuk dan ook. Maar een trouwjapon is toch wel iets speciaals."

Het is volgens hem niet zo dat er huwelijken door in de problemen komen. "De bruiloft is al geweest, wij hebben ze alleen daarna gereinigd. Maar er zit wel emotionele waarde aan."

Ook handgemaakte kostuums die gebruikt worden bij een show van de Efteling zijn vernietigd bij de brand. Een woordvoerder van het park laat aan Omroep Brabant weten dat bezoekers er niets van zullen merken omdat er reservekostuums zijn.

Het bedrijf kan de komende tijd doordraaien doordat collega's hulp hebben aangeboden. Eigenaar Van Roosmalen wil zo snel mogelijk zijn hele zaak herbouwen. "Ik ga absoluut niet stoppen. Ik wil verder."