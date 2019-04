Rechtbank in Bahrein veroordeelt 139 mensen voor terreur

In Bahrein zijn 69 mensen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het plegen van "terreurgerelateerde misdaden". Zeventig anderen kregen celstraffen variƫrend van drie tot tien jaar. Daarnaast is van alle veroordeelden het paspoort afgepakt.

De rechtbank zegt dat de groep onderdeel is van een sjiitische terreurcel die aanslagen wilde plegen in Bahrein. De cel wilde volgens de rechtbank een tak van het Libanese Hezbollah in Bahrein oprichten en zou daarbij gefinancierd zijn door Iran. Er zouden banden zijn met de Revolutionaire Garde in dat land.

Het proces tegen de 139 is een van de grootste processen ooit in het land. Zeventig mensen zijn bij verstek veroordeeld.

'Vonnis buitensporig'

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is kritisch over het vonnis en noemt het buitensporig. Ook de oppositie in Bahrein heeft kritiek geuit.

Het koninkrijk Bahrein wordt geleid door een soennitische minderheid. In 2011 waren er grootschalige sjiitische protesten voor meer politieke rechten. Die werden hard de kop ingedrukt met hulp van het soennitische Saudi-Arabiƫ. Er wordt al jaren geprotesteerd tegen het regime. Tegenstanders worden vaak opgepakt en veroordeeld.