Asielzoeker krijgt 15 maanden cel voor aanrandingen in trein

Een 19-jarige asielzoeker uit Eritrea is veroordeeld tot 15 maanden cel voor een reeks aanrandingen. Van de straf zijn drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt het bewezen dat de man acht meisjes en jonge vrouwen heeft aangerand.

Dat gebeurde vorig jaar tussen mei en december, steeds in een trein of op een station. De Eritreeër maakte slachtoffers in meerdere provincies. Hij zat in verschillende asielzoekerscentra in Nederland en sloeg toe in het gebied waar hij op dat moment verbleef.

De werkwijze in de treinen was telkens hetzelfde. In een vrijwel lege coupé ging hij vlak naast zijn slachtoffers zitten en sprak hen aan in het Engels. Hij gaf complimentjes en daarna omhelsde en kuste hij hen. Ook betastte hij hun benen, billen en kruis en zat hij aan zichzelf.

Alle slachtoffers waren jong. In twee gevallen ging het om meisjes jonger dan 16 jaar. Een van hen was pas 13 jaar.

'Met mij is niks mis'

De man werd vorig jaar meerdere keren aangehouden. Zodra hij vrijkwam, ging hij opnieuw in de fout. Hij ontkent zelf alles. Ook in de rechtbank sprak hij alle beschuldigingen tegen. "Met mij is niks mis", zei hij. Hij stelde dat de slachtoffers in de war zijn.

Deskundigen adviseerden tbs met dwangverpleging, maar dat kan niet worden opgelegd, schrijft RTV Drenthe, omdat de man geen verblijfsvergunning heeft en waarschijnlijk het land uit wordt gezet. De rechtbank legt de man ook geen andere behandeling op, omdat hij daar waarschijnlijk toch niet aan meewerkt.