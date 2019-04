Tevergeefs protest: Nederlandse vissers voor het Europees parlement

Jacob van Urk voorzitter van Visnet Urk

De vissers praten regelmatig over 'de brief'. Jacob van Urk heeft hem zelfs meegenomen, hij ligt in de bus. De vissers weten precies wat 'de brief' betekent. Daarin staat dat hij al over 6 weken moet stoppen met pulsvissen. "Dit is waanzin, maar de enige optie is door vissen." Een nieuwe innovatieve methode ligt niet meteen voor het grijpen. De ontwikkeling van de pulsvisserij kostte twintig jaar. Van Urk schat de kansen dat er een nieuwe effectieve methode komt klein.

"Als ik een paar jaar geleden tegen mijn zoons had gezegd: 'geef je vader een goede oude dag en neem de kotter over', dan was het zo geregeld. Die jongens vragen zich nu af of ze wel moeten doorgaan als alle regels hen tegenwerken." Hij wist erop dat dit niet een probleem is voor de vissers. "Ze gaan het ook merken bij de visafslag, de machinefabriek, maar ook de slager en de bakker in Urk gaan het merken."