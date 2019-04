Na de zegen kunnen bloemen op weg naar het Vaticaan

Duizenden tulpen, hyacinten, narcissen en orchidee├źn zijn vanuit de Keukenhof in Lisse vertrokken naar het Vaticaan. Ze zullen ook dit jaar weer de paasviering op het Sint-Pietersplein in Rome opvrolijken.

De bloemen werden voor vertrek gezegend door bisschop Van den Hende van Rotterdam. Hij wenste de chauffeurs een voorspoedige reis. Hoofdarrangeur Paul Deckers vindt dat de zegening het vertrek helemaal afmaakt. "En we weten zeker dat het transport nu ook goed aankomt", grapt hij.

De hoofdbloem is dit jaar de strelitzia reginae. De oranje en blauwe bloem is beter bekend als de paradijsvogelbloem. "Deze bloem gaat echt knallen op het plein. Dat wordt de eyecatcher van dit jaar", zegt Deckers.

Kleurverschillen

De hoofdarrangeur vertelt dat de bloemen worden verdeeld over twaalf segmenten op het Sint-Pietersplein. Ook het bordes waar paus Franciscus zondag de traditionele urbi et orbi (zegen voor de stad Rome en de wereld) zal uitspreken wordt met de bloemen versierd.

Volgens Deckers moeten vooral de kleurverschillen duidelijk zichtbaar zijn. "Daarmee ben ik de laatste jaren veel bezig geweest met de kwekers. Knalgeel tegen rood en oranje tegen blauw. Die harde kleuren komen op het plein heel mooi tot uiting."

In 1985 werd de basis gelegd voor de Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein. De Nederlandse arrangeur Nic van der Voort, die in eigen land geregeld kerkelijke feesten met bloemen opluisterde, werd uitgenodigd om dat ook te doen in Rome tijdens de zaligverklaring van de Nederlandse priester Titus Brandsma.

Bedankt voor de bloemen

Sinds 1986 zijn de Nederlandse bloemen ook te zien bij de jaarlijkse paasmis op het Sint-Pietersplein. In 1989 werden de bloemen echt beroemd toen paus Johannes Paulus II de woorden "Bedankt voor de bloemen uit Holland" uitsprak.

Deckers hoopt natuurlijk dat de huidige paus ook dit jaar weer zijn dank zal uitspreken."Hopelijk gaat hij het zeggen, maar niets is zeker in deze wereld", weet hij.