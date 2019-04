Hoge Raad handhaaft straf Heringa voor hulp bij zelfdoding

De Hoge Raad schaart zich achter de strafmaat van een half jaar voorwaardelijk voor Albert Heringa, de man die in 2008 zijn moeder hielp met euthanasie. Daarmee is de acht jaar durende rechtsgang van Heringa afgesloten en de straf definitief.

De vervolging dateert van 2010, het jaar waarin het door Heringa gefilmde verslag van de dood van zijn hoogbejaarde moeder op tv werd uitgezonden. Daarin was te zien hoe hij op haar uitdrukkelijke verzoek medicijnen door haar vla mengde. Volgens het Openbaar Ministerie maakte Heringa zich daarmee schuldig aan strafbare hulp bij zelfdoding. Heringa beriep zich op een noodtoestand, omdat de huisarts niet bereid was de stervenswens van de vrouw in te willigen.

Zaak moest over

In 2015 werd Heringa ontslagen van rechtsvervolging door het gerechtshof in Arnhem, waarna de Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest. Dat mondde uit in een veroordeling tot een half jaar voorwaardelijke celstraf door het gerechtshof in Den Bosch.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat het Bossche hof terecht het beroep op noodweer heeft verworpen. Volgens de hoogste rechter kon Heringa niet afdoende aantonen dat er geen redelijke alternatieven waren voor de hulp bij zelfdoding.