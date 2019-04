Forum voor Democratie praat verder in Zuid-Holland en Flevoland

Forum voor Democratie gaat in de provincies Zuid-Holland en Flevoland verder praten over de vorming van een coalitie. De partij werd in beide provincies bij de verkiezingen in maart de grootste partij.

In veel provincies kwam Forum voor Democratie als winnaar of tweede partij uit de bus. Toch bleek het in veel gevallen lastig om een coalitie te vormen. Vaak bleek Forum het met andere partijen niet eens te kunnen worden over een klimaatbeleid. Op dit moment is duidelijk dat zij in zeven provincies niet gaan besturen.

In de coalitie

In Zuid-Holland en Flevoland gaat de partij van Thierry Baudet nu voor het eerst inhoudelijke gesprekken voeren over deelname aan het college van Gedeputeerde Staten. Ook in Zeeland en Overijssel is een bestuur met Forum nog een optie.

Hans Wiegel leidde als informateur de eerste gesprekken in Zuid-Holland. Hij heeft nu bekendgemaakt een stap terug te doen. Forum voor Democratie, CDA en VVD gaan in die provincie samen proberen tot een akkoord te komen. Deze drie hebben samen overigens niet voldoende zetels voor een meerderheid. Mochten zij er samen uitkomen, zal er dus nog een andere partij bij moeten worden gezocht.