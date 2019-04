Annemarie Kas nieuwe NOS-correspondent Indonesië en Zuidoost-Azië

Annemarie Kas wordt in juni de nieuwe NOS-correspondent voor Indonesië en Zuidoost-Azië. Zij volgt Michel Maas op, die voor de NOS twaalf jaar lang verslag deed vanuit de regio en nu terugkeert naar Nederland.

Kas woont en werkt sinds 2017 in Jakarta en deed van daaruit verslag van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Zuidoost-Azië, hoofdzakelijk voor RTL Nieuws en NRC Handelsblad. Voor haar verblijf in Jakarta werkte ze bij de NRC. Kas blijft ook in de toekomst werkzaam voor die krant.

Kas verheugt zich erop om "de gelaagde werkelijkheid van de regio" voor de NOS te verslaan. "De economieën groeien hier harder dan in Europa", zegt ze in een reactie. "Tegelijk staan in landen als Cambodja, Myanmar, Thailand en de Filipijnen de democratie en vrijheden van burgers onder druk. En ook in Indonesië is de opkomende conservatieve islam al jaren een bron van zorg voor het behoud van die vrijheden."

"Dit correspondentschap is voor mij een geweldige kans: bij nog meer mensen binnenkomen, vragen stellen, ontdekken wat hen bezighoudt", aldus Kas.

"Met Annemarie hebben we een enthousiaste opvolger gevonden", zegt plaatsvervangend chef buitenland van de NOS, Esther Bootsma. "We zijn blij dat ze voor de NOS het stokje van Michel Maas kan overnemen. Indonesië en de omliggende regio blijven ook in de komende jaren belangrijk in onze berichtgeving."