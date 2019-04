Sociaal woonproject Diamondiaal in Almere ontruimd

Woonproject Diamondiaal in Almere is ontruimd. Het complex waar statushouders en huurders met weinig geld samenleefden, moest leeg vanwege een conflict tussen de verhuurder en de eigenaar Woonfonds MeerWonen.

Om 08.45 uur kwam een deurwaarder de ontruiming aanzeggen. De panden werden leeggehaald met vier verhuiswagens, onder begeleiding van zes agenten, schrijft Omroep Flevoland.

Het idealistische echtpaar Tom Saal en Amal Abbass reserveerden vijf jaar geleden een stuk grond in de nieuwe wijk Oosterwold. Ze richtten bewonerscorporatie Diamondiaal op. Doordat bewoners alles zelf deden, kon die corporatie relatief lage huren vragen voor de 81 kamers.

Huurschuld

Maar volgens de eigenaar hield Diamondiaal zich niet aan afspraken en is er een huurschuld. Half maart oordeelde de rechtbank dat MeerWonen de overeenkomst tussen de twee organisaties daarom terecht had ontbonden.

Een zestal huurders probeerde vrijdag via een kort geding uitzetting te voorkomen, maar daar ging de rechter gisteren niet in mee. Een aantal bewoners was al vertrokken, voor de rest is tijdelijke opvang geregeld.