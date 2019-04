CDA vangt bot bij hertelling Flevoland, Denk behoudt zetel

Het hertellen van de stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland heeft geen andere uitslag opgeleverd. Dat heeft burgemeester Adema van Lelystad bekendgemaakt. Denk behoudt zijn zetel in Provinciale Staten.

Op verzoek van het CDA werden de 160.000 stemmen in Flevoland opnieuw geteld. Na de verkiezingen op 21 maart kreeg de partij in de voorlopige uitslag vier zetels, maar bij de definitieve uitslag bleek dat het CDA één zetel kwijt was geraakt aan Denk.

Sterkere positie

Voor het CDA was die vierde zetel belangrijk, omdat ze er een sterkere positie door hadden gekregen in de onderhandelingen over een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Het zou de partij even groot hebben gemaakt als de PVV en GroenLinks.

Volgens burgemeester Adema is er bij de hertelling een verschil van elf stemmen geconstateerd met de eerdere uitslag. Dit kleine verschil heeft geen invloed op de uitslag. "Ik denk dat je kunt zeggen dat er goed geteld is", zegt Adema.

Ze zegt wel te verlangen naar de tijd dat er werd gestemd met een computer. "Dan kost het een stuk minder tijd. De hertelling is nu wel een enorme klus geweest voor de zes gemeenten."

Geschiedenis geschreven

Het huidige CDA-Statenlid Johan van Slooten valt als nummer vier op de lijst nu buiten de boot. "De marges waren zo klein dat we graag een extra check wilden."

Namens Denk mag Arief Khedoe plaatsnemen in de Provinciale Staten. "Het is uniek. We doen voor het eerst mee in Flevoland. Denk heeft wederom geschiedenis geschreven", zei hij na de uitslag.

Forum voor Democratie werd tijdens de verkiezingen de grootste partij in de provincie en heeft de leiding in de formatie. Ondernemer en tv-persoonlijkheid Annemarie van Gaal is in Flevoland aangesteld als informateur. De nieuwe Statenleden worden morgen geïnstalleerd.