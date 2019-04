'Treinexplosie Nijmegen veroorzaakt door vuurwerkbommen'

De treinexplosie van afgelopen zondag bij Nijmegen werd veroorzaakt door vuurwerkbommen. Dat meldt het AD op basis van bronnen. Het zou gaan om zelfmoord. De identiteit van het slachtoffer wordt niet bekendgemaakt.

Volgens de krant had het slachtoffer vuurwerkbommen meegenomen naar het rangeerterrein in Nijmegen. Daar liet hij de bommen ontploffen in de wc van een leeg en stilstaand treinstel om zichzelf van het leven te beroven. Volgens het AD verklaarde een ooggetuige na het incident al dat hij kruitdampen had gezien.

Piëteit

De politie wil het verhaal in het AD niet bevestigen uit piëteit met het slachtoffer en de nabestaanden. Het onderzoek naar de explosie werd gisteren afgesloten. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er andere mensen bij betrokken waren. Verder is vast komen te staan dat er geen technisch mankement aan de trein was.

De explosie veroorzaakte zondag veel commotie in de omgeving van het rangeerterrein.