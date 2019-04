Wekdienst 16/4: nablussen van Notre-Dame en Juventus-Ajax

Wat heb je gemist?

De brand in de Notre-Dame in Parijs is onder controle. Dat zei een woordvoerder van de brandweer vannacht. Na acht uur blussen is het vuur gedeeltelijk gedoofd. De komende uren is de brandweer aan het nablussen en wordt de structuur van de Notre-Dame zoveel mogelijk gekoeld. Enkele belangrijke kunststukken zijn in ieder geval gespaard gebleven. Het gaat onder meer om drie relikwieën van Christus: de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de kruisiging. President Macron heeft een internationale inzamelingsactie aangekondigd om het herbouwen van de Notre-Dame te financieren.