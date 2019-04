Tientallen arrestaties bij klimaatprotest in Londen

Zeker 52 mensen zijn gearresteerd tijdens een groot klimaatprotest in Londen. Vijf van de arrestanten worden verdacht van het vernielen van de ingang van een gebouw van Shell.

Duizenden demonstranten blokkeren sinds zondag verschillende delen van de stad. Bij Marble Arch overnachten ze in tentjes op het gras en bij Oxford Circus zitten demonstranten met spandoeken op de weg.

De klimaatactivisten voeren actie onder de naam Extinction Rebellion, opstand tegen uitsterven. Ze eisen dat de overheid "de waarheid over klimaatverandering" vertelt en willen dat de CO2-uitstoot in 2025 tot nul is gereduceerd.

Ontwrichten

Extinction Rebellion heeft gewaarschuwd dat de protesten de hele week zullen voortduren en dat ze zullen proberen het leven in de hoofdstad te ontwrichten.

De meeste demonstraties in Londen verlopen vreedzaam. Alleen in het zuidoosten van de stad liep een demonstratie gistermiddag uit de hand. Daar werd een glazen deur van een gebouw van Shell vernield en werden muren beklad met woorden als 'plaats delict'.

De schade wordt geschat op ongeveer zesduizend pond. De activisten hebben de schade bewust veroorzaakt, omdat ze hierdoor hun standpunten voor de rechter moeten verdedigen.