Brand Notre-Dame onder controle

Na ongeveer acht uur blussen is de brand in de Notre-Dame in Parijs onder controle. Dat zei een woordvoerder van de brandweer rond 03.00 uur. Het nablussen is in volle gang. De komende uren wordt de structuur van de Notre-Dame zoveel mogelijk gekoeld.

Kort voor 19.00 uur brak brand uit in de eeuwenoude kathedraal. De spits stortte halverwege de avond in. Volgens de brandweer leken een paar uur later de twee iconische torens en de structuur van het gebouw gered te zijn. Het vuur zou kunnen zijn ontstaan door werkzaamheden in de kathedraal. Rond de torenspits stonden steigers. Het Franse Openbaar Ministerie verhoort de bouwvakkers.

Op live beelden is te zien dat brandweerlieden de Notre-Dame inspecteren met zaklampen. Ze zoeken naar brandhaarden.