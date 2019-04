Gewonde bij steekincident op A15 bij Tiel, snelweg dicht

Op de A15 bij Tiel is vanavond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Een deel van de snelweg is dicht, meldt de politie.

Het incident werd rond 20.15 uur gemeld en gebeurde bij de afrit Tiel-West. Volgens de politie zat het slachtoffer in een auto. De dader zou zijn weggereden op een motor. Hij draagt kleding van een motorclub en heeft geen helm op. Met onder meer een helikopter wordt naar hem gezocht. Over de toedracht is verder niets bekend.

Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen zijn.