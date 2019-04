Italiaanse bendes opgepakt die botten breken voor verzekeringsgeld

In Palermo zijn 42 bendeleden opgepakt die mogelijk op grote schaal fraude pleegden door de botten van mensen te breken en het verzekeringsgeld te innen. Waarschijnlijk werkten meer dan vijftig mensen die in armoede leefden mee aan het in scène zetten van ongelukken. In ruil daarvoor kregen ze een deel van het geld, vermoedelijk honderden euro's van in totaal duizenden euro's.

Bij de fraude zijn waarschijnlijk twee bendes betrokken. Vorig jaar arresteerde de Italiaanse politie al elf mensen in de Siciliaanse hoofdstad vanwege vergelijkbare verminkingen.

De politie startte het onderzoek naar de verzekeringsfraude twee jaar geleden door de dood van een Tunesiër. Er werd beweerd dat hij was aangereden, maar zijn verwondingen wezen op mishandeling. Hij had ook harddrugs gebruikt.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is ook een advocaat gearresteerd. Hij zou verschillende valse verzekeringsclaims hebben ingediend. De BBC meldt dat ook dokters en fysiotherapeuten zijn opgepakt, omdat ze medische dossiers vervalst zouden hebben.