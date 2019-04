Turkse oppositie gefrustreerd over uitblijven verkiezingsuitslag Istanbul

Erdogan zou het liefst zien dat de burgemeestersverkiezingen in Istanbul ongeldig worden verklaard en worden overgedaan. De president wijst op onregelmatigheden en sprak eerder zelfs van "georganiseerde misdaad" bij het stemproces.

Zijn AKP verloor bij de burgemeestersverkiezingen in Ankara al van oppositiepartij CHP, na 25 jaar onafgebroken heerschappij in de hoofdstad. Als de regeringspartij ook in Istanbul verliest, is dat pijnlijk voor Erdogan, die geboren werd in de metropool en er in de jaren 90 burgemeester was.

De economische crisis lijkt een van de voornaamste redenen voor de afbrokkelende steun voor de AKP in de grote steden en daarbuiten. Het statistiekbureau in Turkije maakte vandaag bekend dat de werkloosheid is gestegen tot het hoogste peil in tien jaar.