Brand waarbij Rotterdammer (27) omkwam vermoedelijk aangestoken

De brand in Rotterdam van afgelopen zaterdag waarbij een 27-jarige man bij om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Dat zegt de politie. Een team van twintig rechercheurs onderzoekt de zaak.

De brand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid ontstond waarschijnlijk op de eerste verdieping van het pand met in totaal twee verdiepingen en een zolder. Daarna verspreidde het vuur zich. Een bewoner van de tweede verdieping probeerde via het raam aan de vlammen te ontkomen en viel naar beneden. Hij raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis.

Volgens de politie is vast komen te staan dat niemand anders in het pand aanwezig was toen de bewoner uit het raam viel. Dat de brand vermoedelijk is aangestoken, baseert de politie op eerste onderzoeksresultaten, schrijft RTV Rijnmond. Ook is buurtonderzoek gedaan en zijn verschillende getuigen gehoord. Een mogelijk motief voor de brandstichting is nog niet duidelijk.