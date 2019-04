Pasen vieren in korte broek? Reken er maar wel op

De vroegste datum waarop Eerste Paasdag kan vallen is 22 maart. Dit jaar valt het dus een kleine maand later. "Dus het is ook niet zo gek dat het warmer is", zegt Kuipers Munneke. "Het warmt nou eenmaal heel erg op in maart en april."

De Paasdagen in historisch weerperspectief plaatsen, is daarom lastig. Maar gemiddeld is het op 21 april, dit jaar Eerste Paasdag, zo'n 14 graden. De uitschieters deze week zijn daarom wel degelijk uitzonderlijk te noemen.

Hooikoorts

De relatief hoge temperaturen hebben ook consequenties voor de natuur. Kuipers Munneke verwacht dat die in Nederland de komende week gaat exploderen. "Je zou voor de grap nu een foto moeten maken van je voortuin en volgende week maandag op Tweede Paasdag nog een keer. Dan zul je het verschil heel duidelijk zien."

Dat is overigens geen goed nieuws voor mensen die last hebben van hooikoorts. Vooral grassen die normaal gesproken aan het einde van de maand pas beginnen te bloeien, komen door het zonnige, droge weer eerder op gang.

"Daarbij hebben we te maken met een oostelijke aanvoer die allemaal over land gaat", zegt Weerplaza. "Dus alle pollen die uit Duitsland komen, dragen ook goed bij aan hooikoortsklachten."

Paasvuur

Wie van plan is aankomend weekend een traditioneel paasvuur te bezoeken, moet even goed opletten. In de gemeente Oude IJsselstreek in de Achterhoek zijn de paasvuren al afgelast wegens verhoogd risico op natuurbranden. Ook andere gemeenten overwegen dit, omdat het niet alleen warm, maar ook erg droog is.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat daar in principe een stookverbod geldt. "Maar iedere lokale situatie is anders, daarom nemen gemeenten zelf de beslissing."

Tweede Paasdag

Het weer voor Tweede Paasdag is nog onzeker. "Er zou een weeromslag kunnen plaatsvinden met minder hoge temperaturen. Maar dan nog zitten we op waardes die boven normaal zijn", aldus Kuipers Munneke.