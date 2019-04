Extreem-rechtse essayist Soral krijgt jaar cel voor Holocaustontkenning

De extreem-rechtse essayist Alain Soral is in Frankrijk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor Holocaustontkenning. Hij krijgt de straf vanwege de online publicatie van een pleidooi van zijn advocaat, waarin die misdaden tegen de Joden in concentratiekampen had ontkend.

In het pleidooi van advocaat Damien Viguier gaat het onder meer over het kaalscheren van Joden in concentratiekampen, wat volgens hem alleen gebeurde voor hygiënedoeleinden. Dat er zeep is gemaakt van menselijk vet van Joden noemde de advocaat "oorlogspropaganda". Verder citeerde hij uit werk van de onlangs overleden Holocaustontkenner Robert Faurisson.

Antisemitische cartoon

Het pleidooi van Viguier was een verdediging van de plaatsing van een antisemitische cartoon door Soral. Op die tekening was Charlie Chaplin te zien, die voor een Davidster stond. Hij werd omringd door spullen als een pruik en een stuk zeep, twee verwijzingen naar de Holocaust.

Verder stond bij de getekende Chaplin de vraag "Shoah, waar ben je?", waarmee weer werd verwezen naar een omstreden voorpagina van Charlie Hebdo na de aanslagen in Brussel. Voor de publicatie van de Chaplin-cartoon kreeg Soral eerder al een boete van 10.000 euro.

Ook boete voor advocaat

Advocaat Vigueir werd vandaag eveneens veroordeeld. Hij moet een boete van 5000 euro betalen vanwege medeplichtigheid aan de Holocaustontkenning. Verder moeten beide mannen een symbolisch bedrag van een euro betalen aan vier organisaties die zich inzetten tegen racisme.

Alain Soral, die zichzelf nationaal-socialist noemt, is in het verleden al eens veroordeeld voor aanzetten tot rassenhaat. Hij is bevriend met de omstreden Franse komiek Dieudonné.