Peuter Julen omgekomen door val, niet door reddingswerk

De Spaanse peuter Julen is al kort na zijn val in de put overleden. Hij heeft nog hooguit een paar minuten geleefd, zeggen forensisch artsen in de slotconclusie van hun onderzoek. Ze sluiten uit dat het kind is overleden door graafwerkzaamheden van reddingswerkers.

De twee jaar oude Julen viel op 13 januari in een honderd meter diepe boorput, ten oosten van Málaga in Zuid-Spanje. Meteen kwam een grote reddingsactie op gang, die wekenlang het nieuws beheerste. Reddingswerkers groeven een nieuwe put, maar door hard gesteente en slecht weer schoot het werk niet erg op. Na twee weken bereikten ze het dode kind, op zeventig meter diepte.

Geruchten

Uit sectie bleek toen al dat Julen op de dag van zijn val is omgekomen. Later waren er geruchten dat het kind overleed door het hak- en breekwerk van de reddingswerkers. Daar is niets van gebleken, zeggen de artsen.