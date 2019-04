Klimaatactivisten leggen centrum Londen deels stil, schade bij Shell

Zeker één persoon is aangehouden bij het kantoor van Shell. Volgens de demonstranten is het de bedoeling om meer dan 6000 pond schade te veroorzaken aan het gebouw, zodat ze hun standpunten voor de rechter moeten verdedigen.

"Ik ben zo bezorgd over wat er met de planeet gebeurt. We staan echt aan de rand van de afgrond en ik vind dat ik daar wat mee moet doen, in plaats van er alleen over te praten in de kroeg", zegt een activist tegen The Guardian. Een ander zegt tegen de BBC dat de dreiging van klimaatverandering wat hem betreft de allergrootste dreiging van dit moment is.

Actiegroep Extinction Rebellion schrijft in een brief aan premier May dat er op korte termijn gesprekken moeten komen tussen de beweging en de regering. "Vergis je niet, er gaan al mensen dood", staat in de brief over klimaatverandering. "In een groot deel van de wereld staan gemeenschappen op het punt uitgeroeid te worden. Deze crisis wordt alleen maar erger."