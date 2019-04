Boek over Nicole van den Hurk moet van rechter worden aangepast

Delen van een boek over het politieonderzoek naar de gewelddadige dood van Nicole van den Hurk (15) mogen niet worden gepubliceerd. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de nabestaanden van het meisje.

Nicole van den Hurk werd in het najaar van 1995 verkracht en gedood. De zaak werd vele jaren later opgelost door een coldcaseteam van de politie. Een verslaggever van het Eindhovens Dagblad liep op uitnodiging van justitie vier maanden mee met het onderzoeksteam en volgde ook de strafzaak. Hij schreef vervolgens een boek over de kwestie.

Nabestaanden wisten daar echter niets van, meldt Omroep Brabant. Vorig jaar oktober, een week voor de geplande publicatie van het boek, werden zij daar pas van op de hoogte gesteld. Ze maakten direct bezwaar. Het Openbaar Ministerie erkende toen dat de nabestaanden te laat waren geïnformeerd en dat er niet voldoende rekening was gehouden met hun belangen.

Er volgden gesprekken maar de partijen kwamen er onderling niet uit. De familie stapte vervolgens naar de rechter met het verzoek het boek te verbieden.

Meningsuiting of privacy

De rechter geeft de familieleden deels gelijk en oordeelt dat 21 passages geschrapt moeten worden. "De relevantie van deze teksten is vanuit journalistiek oogpunt beperkt, terwijl zij de privacy van de betrokkenen wel schenden. Ook zijn teksten in sommige gevallen onnodig diffamerend of denigrerend."

Het boek helemaal verbieden gaat de rechter te ver. Dat zou volgens de rechter een te grote inbreuk zijn op de vrijheid van meningsuiting van de journalist en de uitgever.