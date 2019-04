Man die keel van vriendin doorsneed moet 9 jaar de cel in

Een 52-jarige man uit Hattem heeft 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor doodslag op zijn vriendin. Hij bracht de 34-jarige vrouw op 19 februari vorig jaar met een mes om het leven in hun woning.

Hij belde vervolgens zelf 112, met de mededeling dat hij de keel van zijn vriendin had doorgesneden. Op het lichaam van de vrouw zijn volgens Omroep Gelderland veertien letsels gevonden.

De man zegt dat hij zich niets kan herinneren, behalve dat hij een mes vast had. Uit onderzoek in het Pieter Baancentrum bleek dat de man meerdere persoonlijkheidsstoornissen heeft en al sinds zijn jeugd verslaafd is aan drank en drugs.

Omdat de kans op herhaling groot is, legde de rechter de man naast een celstraf ook tbs met dwangverpleging op. De uitspraak van de rechter is gelijk aan de eis van de officier van justitie.