Podcast De Dag: 'Sudanezen willen na 30 jaar bovenal hun vrijheid terug'

Demonstranten in Sudan eisten een omwenteling en ze kregen er meerdere. Hoe is het als in jouw woonplaats een staatsgreep wordt gepleegd? Wendy Bekkenk vertelt dat in De Dag.

Ze geeft al ruim twee jaar les in hoofdstad Khartoem en woont op een kwartier van het paleis van de voormalige president Omar al-Bashir. Ook haar leerlingen hebben gedemonstreerd. De prille blijdschap die volgde op de afzetting van Bashir, heeft nu plaatsgemaakt voor onzekerheid. "Mensen zijn nog steeds optimistisch, maar ze weten niet goed waar ze aan toe zijn."

Volgens Bekkenk willen de meeste Sudanezen hun vrijheid terug. "Ze willen dat iedereen mag zijn wie hij is. Dat je als vrouw niet wordt gepakt omdat je een broek aan hebt bijvoorbeeld."