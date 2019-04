'Kijken is beter dan voelen bij borstkankeronderzoek'

Veel vrouwen weten niet goed hoe ze signalen van borstkanker kunnen herkennen. Zo weten zeven op de tien vrouwen niet dat het beter is om de borsten goed te bekijken, dan ze te bevoelen.

Het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, gespecialiseerd in borstkanker, ondervroeg 400 vrouwen naar hun kennis van borstonderzoek. Daaruit kwam naar voren dat het vaak aan kennis ontbreekt.

"Wij ontvangen al jaren heel veel groepen van wie niemand op de hoogte is dat je moet kijken. Dat is veel belangrijker dan voelen", zei directeur Marjolein de Jong van het ziekenhuis in het NOS Radio 1 Journaal.

De Jong zegt dat er veel verschillende manieren zijn om signalen te herkennen. Zo is de vorm van de borst een van de punten waarop moet worden gelet. Als die onverklaarbaar is veranderd, is het raadzaam om de huisarts te bellen. Ook bij bijvoorbeeld een ingetrokken tepel of een onverklaarbare rode plek wordt geadviseerd om ernaar te laten kijken.

Om het bewustzijn bij vrouwen te vergroten heeft het ziekenhuis een folder gemaakt, die is geïnspireerd op de Engelstalige campagne Know your lemons.

KWF Kankerbestrijding

Uit de enquête blijkt verder dat één op de vijf vrouwen nooit haar borsten controleert. "We zijn in Nederland overwegend gewend iets even aan te zien", zegt De Jong die wil dat dat verandert. "Je moet niet te laat zijn. Beter een keer te veel dan te weinig."

KWF Kankerbestrijding deelt die mening. De stichting benadrukt dat het belangrijk is dat vrouwen op tijd naar de huisarts gaan. Vooral omdat de kans om borstkanker te overleven groter is bij vroegtijdige signalering.

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Dat zijn ruim 17.000 diagnoses per jaar. De overlevingskansen zijn de afgelopen decennia gestegen. Toch sterven er jaarlijks nog meer dan 3000 mensen aan de ziekte.